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Інтерв'ю

МЗС Китаю прокоментувало інформацію про візит Кім Чен Ина в країну

НовиниПолітика    27.03.2018 - 12:06
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

Прес-секретар зазначила, що між країнами традиційно дружні відносини

У Міністерстві закордонних справ Китаю не розуміють, звідки в ЗМІ з'явилися повідомлення про візит глави КНДР Кім Чен Ина в країну. Про це заявила прес-секретар МЗС Китаю Чунінг Хуа на брифінгу, передає Reuters.

Хуа також додала, що у Китаю традиційно дружні відносини з Північною Кореєю.

Нагадаємо, 26 березня Bloomberg з посиланням на три джерела повідомив про те, що лідер КНДР здійснив перший закордонний візит з моменту свого приходу до влади. Згідно з інформацією агентства, Кім Чен Ин відбув з візитом до Пекіна (Китай).

Цю інформацію підтвердило також китайське видання South China Morning Post. Однак в МЗС КНДР офіційно підтвердити візит північнокорейського лідера в Китай відмовилися.

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Теги публікації: КНДР, Китай, Кім Чен Ин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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