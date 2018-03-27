МЗС Китаю прокоментувало інформацію про візит Кім Чен Ина в країну

Прес-секретар зазначила, що між країнами традиційно дружні відносини

У Міністерстві закордонних справ Китаю не розуміють, звідки в ЗМІ з'явилися повідомлення про візит глави КНДР Кім Чен Ина в країну. Про це заявила прес-секретар МЗС Китаю Чунінг Хуа на брифінгу, передає Reuters.

Хуа також додала, що у Китаю традиційно дружні відносини з Північною Кореєю.

Нагадаємо, 26 березня Bloomberg з посиланням на три джерела повідомив про те, що лідер КНДР здійснив перший закордонний візит з моменту свого приходу до влади. Згідно з інформацією агентства, Кім Чен Ин відбув з візитом до Пекіна (Китай).

Цю інформацію підтвердило також китайське видання South China Morning Post. Однак в МЗС КНДР офіційно підтвердити візит північнокорейського лідера в Китай відмовилися.