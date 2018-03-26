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Лидер КНДР совершил первый зарубежный визит, - Bloomberg

НовостиПолитика    26.03.2018 - 20:45
Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)
Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)

Ким Чен Ын впервые с момента своего прихода к власти покинул пределы страны

Глава Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента своего прихода к власти покинул пределы страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. 

Согласно информации агентства, лидер КНДР направился с визитом в Пекин (Китай).

Китайское издание South China Morning Post подтверждает  информацию о визите Ким Чен Ына в Китай. Отмечено, что сообщению Bloomberg предшествовала активизация сил безопасности Китая на севере страны, возле границы с Северной Кореей. По данным китайского издания, службы безопасности страны сконцентрировались в провинции Ляонин у границы с КНДР.

Как известно, отец и дед Ким Чен Ына обычно использовали именно поезд для зарубежных поездок.

Кроме того, японское агентство Kyodo сообщило о визите лидера КНДР. При этом отмечается, что что нельзя однозначно утверждать, что это именно Ким Чен Ын. Официально в МИД КНР подтвердить визит северокорейского лидера в Китай отказались.

Напомним, в Белом доме заявили, что ожидают встречу между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, хотя Пхеньян еще публично не заявил о встрече.

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Теги публикации: КНДР, Китай, Ким Чен Ын  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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