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В МИД Китая призвали к деэскалации конфликта в Украине

Флаг Китая (Фото: freeimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны предпринять действия, которые бы способствовали деэскалации вооруженного конфликта в Украине и способствовать диалогу, а не обострению конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Пресс-секретарь Ван Вэньбинь сделал это заявление на ежедневном брифинге для прессы. Своим сообщением он отреагировал на многочисленные обоюдные "выпады" США и России касательно высказываний Байдена о "невозможности Путина оставаться у власти".

Ранее глава Китая заявил, что КНР будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине. При этом глава КНР подчеркнул, что международное сообщество должно действительно способствовать мирным переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса.

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Китай