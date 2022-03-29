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У МЗС Китаю закликали до деескалації конфлікту в Україні

Прапор Китаю (Фото: freeimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони вжити заходів, які б сприяли деескалації збройного конфлікту в Україні та сприяти діалогу, а не загостренню конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Прес-секретар Ван Веньбінь зробив цю заяву на щоденному брифінгу для преси. Своїм повідомленням він відреагував на численні обопільні "випади" США і Росії щодо висловлювань Байдена про "неможливість Путіна залишатися при владі".

Раніше глава Китаю заявив, що КНР відіграватиме конструктивну роль у встановленні миру в Україні. При цьому глава КНР підкреслив, що міжнародне співтовариство має дійсно сприяти мирним переговорам, створювати умови для політичного врегулювання українського питання.

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