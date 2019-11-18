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МИД Казахстана не отправлял официальных приглашений для встречи Зеленского и Путина

Новости » Политика     18.11.2019 - 08:15
МИД Казахстана не отправлял официальных приглашений для встречи Зеленского и Путина
Фото: Нурсултан Назарбаев (ktk kz)

Встреча Зеленского и Путина была лишь темой для обсуждения

Предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении в стране встречи российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским было лишь темой для обсуждения. Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщают казахские СМИ.

Тлеуберди отметил, что "официальных приглашений МИД не направлял".

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также заявлял, что Киев официально не получал предложений. Пристайко добавил, что сейчас стоит вопрос о нормандской встрече.

Отметим, на прошлой неделе Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского. По его словам, Зеленский согласился.

После этого в Кремле отметили, что на сегодняшний день рано говорить о возможности двусторонней встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером.

Также ранее Пристайко назвал маловероятной встречу Зеленского и Путина в Казахстане. Он подтвердил, что встреча между Зеленским и Путиным вне нормандского формата возможна, но для этого необходимо подтверждение от российской стороны.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинКазахстанНазарбаев
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