МЗС Канади закликало покарати винних у вбивстві Гандзюк

Фото: Христя Фріланд (з відкритих джерел)

У міністерстві висловили співчуття рідним та близьким Катерини

Мінстр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала покарати винних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фріланд у Twitter.

"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції, є жахливою втратою. Наші молитви з її родичами та близькими. Відповідальні за цей злочин мають постати перед правосуддям", - написала вона.

The murder of Ukrainian activist Kateryna #Handziuk, who spoke out against corruption, is a tragic loss. Our prayers are with her family and loved ones. Those responsible for this crime must be brought to justice. — Chrystia Freeland (@cafreeland) November 5, 2018

Нагадаємо, раніше офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт заявила, що відповідальні за організацію та здійснення вбивства Катерини Гандзюк повинні бути покарані.

Також Хізер Нойерт висловила співчуття рідним і близьким Катерини Гандзюк.

4 листопада активістка померла в лікарні. Напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою.