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МИД Канады о поставках вооружения Украине: мы примем это решение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли прокомментировала предоставление Украине вооружений. Дипломат отметила, что канадское правительство примет решение по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Жоли и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Относительно предоставления военного оборудования. Мы слышали от украинской власти о необходимости в таком оборудовании. И мы также примем это решение", - сказала глава МИД Канады.

Напомним, в ночь на 18 января Британия транспортными самолетами C-17 перебросила легкие противотанковые вооружения в Украину на фоне все более угрожающего поведения России.

Отметим, в Кремле заявили, что поставки Британией вооружений Украине не способствуют снижению напряженности.

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МИД УкраиныКанадаДмитрий Кулеба