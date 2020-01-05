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В МИД Ирана заявили о конце присутствия США на Ближнем Востоке

Новости » В мире     05.01.2020 - 11:18
В МИД Ирана заявили о конце присутствия США на Ближнем Востоке
Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Иран готов взять реванш за убийство Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о начале конца присутствия Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он написал в Twitter.

Соответствующее заявление Зариф сделал в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который написал в Twitter, что жители Ирана благодарны за ликвидацию Сулеймани.

"Конец злокачественного присутствия США в Западной Азии начался", - написал Зариф.

Также с заявлением о конце присутствия США на Ближнем Востоке выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана - ред.) генерал Хосейн Салами. В комментарии иранскому агентству IRNA Салами предупредил, что КСИР возьмет реванш за убийство Сулеймани, однако его сроки и масштабы пока не известны.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар вблизи аэропорта в столице Ирана Богдаде. В результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Позже президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире", а также заявил, что Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

Позже постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство Сулеймани объявлением войны со стороны США. При этом он заявил, что нет никаких доказательств, что Сулеймани готовил атаки на американцев.

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