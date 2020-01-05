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У МЗС Ірану заявили про кінець присутності США на Близькому Сході

Новини » В світі     05.01.2020 - 11:18
У МЗС Ірану заявили про кінець присутності США на Близькому Сході
Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Іран готовий взяти реванш за вбивство Сулеймані

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив про початок кінця присутності Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані. Про це він написав у Twitter.

Відповідну заяву Зариф зробив у відповідь на заяву держсекретаря США Майка Помпео, який написав у Twitter, що жителі Ірану вдячні за ліквідацію Сулеймані.

"Кінець злоякісного присутності США в Західній Азії почався", - написав Зариф.

Також із заявою про кінець присутності США на Близькому Сході виступив командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини Збройних сил Ірану - ред.) генерал Хосейн Саламі. У коментарі іранському агентству IRNA Саламі попередив, що КВІР візьме реванш за вбивство Сулеймані, однак його терміни і масштаби поки не відомі.

Нагадаємо, 3 січня США завдали ракетного удару поблизу аеропорту в столиці Ірану Богдаде. В результаті загинув іранський генерал Касем Сулеймані. Пізніше президент США Дональд Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі", а також заявив, що Сулеймані "планував неминучі нападу" на американців.

Пізніше постійний представник Ірану в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни з боку США. При цьому він заявив, що немає ніяких доказів, що Сулеймані готував напад на американців.

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