МЗС Ірану викликало посла ОАЕ через ситуацію з безпілотником

Ілюстративне фото (rferl.org)

Американський безпілотник, який був збитий Іраном, злетів з території ОАЕ

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Об'єднаних Арабських Еміратів через ситуацію зі знищенням американського безпілотника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, посол ОАЕ Шаміс Хаміс аль-Мусліхі був викликаний через те, що американський безпілотник, який, як стверджують в Тегерані, увійшов в іранських повітряний простір, злетів з бази США, розміщеній на території Об'єднаних Еміратів.

"Для Ірану неприйнятне розміщення збройних сил іноземної держави (на території іншої держави - ред.) з метою порушення водного, наземного і повітряного простору Ірану", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, вранці 20 червня в Ірані заявили про знищення безпілотного літального апарату Сполучених Штатів в південній провінції Хормозган. Іранські військові стверджували, що безпілотник увійшов в повітряний простір країни. Однак, представник Центрального командування збройних сил США капітан Білл Урбан тоді спростував факт знищення американського безпілотника у повітряному просторі Ірану.

Пізніше, Центральне командування збройних сил Сполучених Штатів визнало факт знищення американського безпілотника Іраном над Ормузькою протокою у четвер, 20 червня. У США заявили, що безпілотник був збитий під час польоту в міжнародному повітряному просторі.