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В МИД Греции эвакуировали людей из-за подозрительного пакета

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 17:01
Фото: МИД Греции (facebook.com/mfa.gr)
Фото: МИД Греции (facebook.com/mfa.gr)

Полицейские перехватили взрывчатку

В греческих Афинах полиция провела эвакуацию из здания Министерства иностранных дел страны из-за подозрительного пакета, присланного по почте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

Как отмечается, пиротехники прибыли на место инцидента. На улице у здания греческого ведомства на момент происшествия находились около 70 сотрудников.

По информации Reuters, сотрудники полиции перехватили взрывчатку.

Напомним, американскому политику из Демократической партии, сенатору Соединенных Штатов Америки от Нью-Джерси Кори Энтони Букеру прислали подозрительную посылку.

Власти Соединенных Штатов Америки расследуют рассылку взрывных устройств по почте лидерам Демократической партии за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября. Подчеркивалось, что ни одна из семи бомб не взорвалась, и никто не пострадал, поскольку властям в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде и Калифорнии удалось перехватить подозрительные пакеты.

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