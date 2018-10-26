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У МЗС Греції евакуювали людей через підозрілий пакет

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 17:01
Фото: МЗС Греції (facebook.com/mfa.gr)
Фото: МЗС Греції (facebook.com/mfa.gr)

Поліцейські перехопили вибухівку

У грецьких Афінах поліція провела евакуацію з будівлі Міністерства закордонних справ країни через підозрілий пакет, надісланий поштою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Ekathimerini.

Як наголошується, піротехніки прибули на місце інциденту. На вулиці біля будівлі грецького відомства на момент події знаходилися близько 70 працівників.

За інформацією Reuters, співробітники поліції перехопили вибухівку.

Нагадаємо, американському політику з Демократичної партії, сенатора Сполучених Штатів Америки від Нью-Джерсі Кору Ентоні Букеру надіслали підозрілу посилку.

Влада Сполучених Штатів Америки розслідують розсилку вибухових пристроїв поштою лідерів Демократичної партії за два тижні до проведення проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться 6 листопада. Підкреслювалося, що жодна з семи бомб не вибухнула, і ніхто не постраждав, оскільки владі в Нью-Йорку, Вашингтоні, Флориді та Каліфорнії вдалося перехопити підозрілі пакети.

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