МИД готовит энергетический меморандум перед визитом Зеленского в Польшу

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Меморандум готовится в сотрудничестве с Польшей и США

Министерство иностранных дел готовит Меморандум по вопросам энергетики при поддержке Соединенных Штатов и Польши перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Об этом сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "BBC Украина".

"По газу мы как раз сейчас сотрудничаем с поляками и американцами, - до того визита, который должен быть в начале сентября в Польшу. Мы готовим Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий на двустороннем, трехстороннем уровне, и который определит алгоритм сотрудничества", - отметила Зеркаль.

Заместитель министра добавила, что уже утвержденные директивы делегации переговорной группы по вопросам продления транзитного контракта вряд ли будут менять.

"Директивы делегации утверждены, и я не думаю, что их будут менять, поскольку они написаны на основе тех обстоятельств, которые формировались на протяжении последних трех лет по адаптации нашего законодательства к законодательству Европейского Союза и по созданию в Украине нормально функционирующего газового рынка", - заявила она.

Зеркаль также отметила, что предложение российского "Газпрома" о простом продлении контракта на год-два является "рабочей версии", которую еще нужно рассматривать.

"Я не являюсь сторонником этого подхода. Потому что мы уже проходили с россиянами выполнение решений Стокгольмского арбитража и остальное, поэтому я не доверяю таким обещаниям. Конечно, в каждой ситуации есть две стороны - положительная и отрицательная. Надо очень внимательно относиться к тому, в чем плюсы, в чем минусы, и что нам это даст. Думаю, что без дополнительного рассмотрения этих факторов, касающихся и предохранителей по газовому кризису, этого нельзя решать", - сказала заместитель министра.

Она добавила, что предложение россиян, скорее всего, будет предметом дальнейших консультаций как в Украине, так и с ее трансатлантическими и европейскими партнерами.

Напомним, новое правительство Украины сформирует группу для переговоров с Россией по транзиту газа после 2019 года, которую возглавит министр энергетики.