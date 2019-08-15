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МЗС готує енергетичний меморандум перед візитом Зеленського до Польщі

Новини » Енергетика    15.08.2019 - 00:49
МЗС готує енергетичний меморандум перед візитом Зеленського до Польщі
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Меморандум готується у співпраці з Польщею та США

Міністерство закордонних справ готує Меморандум з питань енергетики за підтримки Сполучених Штатів та Польщі перед візитом президента України Володимира Зеленського до Варшави. Про це повідомила заступник голови МЗС Олена Зеркаль, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю "BBC Україна".

"По газу ми якраз зараз співпрацюємо із поляками та американцями, - до того візиту, який має бути на початку вересня до Польщі. Ми готуємо Меморандум з питань енергетики, який і буде фундаментом для розбудови подальших дій на двосторонньому, тристоронньому рівні, і який визначить алгоритм співпраці", - зазначила Зеркаль.

Заступник міністра додала, що вже затверджені директиви делегації переговорної групи з питань продовження транзитного контракту навряд чи змінюватимуть.

"Директиви делегації затверджені, і я не думаю, що їх будуть змінювати, бо вони написані на основі тих обставин, які формувалися протягом останніх трьох років щодо адаптації нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу і щодо створення в Україні нормально функціонуючого газового ринку", - заявила вона.

Зеркаль також зазначила, що пропозиція російського "Газпрому" щодо простого продовження контракту на рік-два є "робочою версію", яку ще потрібно розглядати.

"Я не є прихильником цього підходу. Бо ми вже проходили з росіянами виконання рішень Стокгольмського арбітражу і решту, тому я не довіряю таким обіцянкам. Звісно, в кожній ситуації є два боки - позитивний і негативний. Треба дуже уважно ставитися до того, в чому є плюси, в чому - мінуси, і що нам це дасть. Думаю, що без додаткового розгляду цих чинників, які стосуються і запобіжників по газовій кризі, цього не можна вирішувати", - сказала заступник міністра.

Вона додала, що пропозиція росіян, швидше за все, буде предметом подальших консультацій як в Україні, так і з її трансатлантичними та європейськими партнерами.

Нагадаємо, новий уряд України сформує групу для переговорів з Росією щодо транзиту газу після 2019 року, яку очолить міністр енергетики.

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Новини України МЗСгазЕлена Зеркаль
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