UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МИД к годовщине оккупации Крыма: мы твердо настроены привлечь Россию к ответственности

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление к годовщине оккупации Россией полуострова Крым. В министерстве заявили, что твердо настроены привлечь Россию к ответственности.

Об этом говорится на сайте МИД.

Как отметили в МИД, оккупация Крыма позволила России усилить милитаризацию полуострова и наращивать потенциал, который "генерирует растущие угрозы для безопасности и стабильности" в Европе и в регионе Средиземного моря.

"Мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупацию части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства", - отметили в министерстве.

В МИД также напомнили о недавнем одобрении Стратегии деоккупации Крыма, которая определяет магистральные векторы политики Украины по возврату полуострова под свой контроль.

"Следующим шагом, направленным на освобождение Крыма и консолидацию национальных и международных усилий на правительственном, парламентском и экспертном уровнях, станет Крымская платформа - новая международная инициатива по деоккупации полуострова", - добавили в ведомстве.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Крымская платформа должна объединить мир для возвращения Крыма под контроль Украины.

Добавим, недавно Россия пригрозила странам, которые планируют присоединиться к Крымской платформы. В украинском МИД это назвали "политическим булингом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КрымМИД УкраиныРоссийская Федерация
Читайте также
Россия, Китай и изменение климата: Столтенберг назвал главные вызовы для НАТО
Украина и Турция обсудили строительство тысячи квартир для крымских татар
Прогноз погоды