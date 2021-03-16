МИД к годовщине оккупации Крыма: мы твердо настроены привлечь Россию к ответственности

Как отметили в МИД, оккупация Крыма позволила России усилить милитаризацию полуострова и наращивать потенциал, который "генерирует растущие угрозы для безопасности и стабильности" в Европе и в регионе Средиземного моря.

"Мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупацию части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства", - отметили в министерстве.

В МИД также напомнили о недавнем одобрении Стратегии деоккупации Крыма, которая определяет магистральные векторы политики Украины по возврату полуострова под свой контроль.

"Следующим шагом, направленным на освобождение Крыма и консолидацию национальных и международных усилий на правительственном, парламентском и экспертном уровнях, станет Крымская платформа - новая международная инициатива по деоккупации полуострова", - добавили в ведомстве.