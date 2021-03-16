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МЗС до річниці окупації Криму: ми твердо налаштовані притягти Росію до відповідальності

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України зробило заяву до річниці окупації Росією півострову Крим. У міністерстві заявили, що твердо налаштовані притягти Росію до відповідальності.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Як наголосили в МЗС, окупація Криму дозволила Росії посилити мілітаризацію півострову та нарощувати потенціал, який "генерує зростаючі загрози для безпеки та стабільності" у Європі та регіоні Середземного моря.

"Ми твердо налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження", - зазначили у міністерстві.

В МЗС також нагадали про нещодавнє схвалення Стратегії деокупації Криму, яка визначає магістральні вектори політики України щодо повернення півострову під свій контроль.

"Наступним кроком, спрямованим на звільнення Криму та консолідацію національних та міжнародних зусиль на урядовому, парламентському та експертному рівнях, стане Кримська платформа - нова міжнародна ініціатива з деокупації півострова", - додали у відомстві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Кримська платформа має об'єднати світ для повернення Криму під контроль України.

Додамо, нещодавно Росія пригрозила країнам, які планують приєднатися до Кримської платформи. В українському МЗС це назвали "політичним булінгом".

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