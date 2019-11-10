Германия предлагает создать Совбез ЕС с участием Британии

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас выступил за создание Совета безопасности Евросоюза с привлечением Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Глава немецкой дипломатии назвал этот орган "местом, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами".

Мас также призвал не отказываться от партнерства с США в НАТО и подключить Великобританию к работе будущего Совбеза ЕС.

При этом, по словам Маса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета безопасности ЕС, даже после того как она покинет Евросоюз, а США - стать важным партнером этого органа.

Говоря о роли НАТО в этом вопросе, Мас подчеркнул, что, с точки зрения Берлина, было бы ошибкой подрывать Североатлантический альянс.

"Без Америки Европа не в состоянии эффективно себя защищать. Даже если Европа в один прекрасный день сможет самостоятельно отстаивать свою безопасность, мы и впредь должны стремиться сохранить приверженность НАТО", - заявил он.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо выучить "язык силы" для утверждения европейцев в мире.