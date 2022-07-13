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МИД Германии до сих пор не видит шансов на переговоры с Путиным из-за войны

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В настоящее время не видно возможностей для переговоров с руководителем Кремля Владимиром Путиным из-за войны в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Stern.

"О чем можно говорить с человеком, который не желает даже договориться о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданского населения с Международным комитетом Красного Креста?", - заявила она.

Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что западные партнеры не будут подталкивать Украину к мирным переговорам с Кремлем.

Кроме того, глава МИД Британии Лиз Трасс заявляла, что плохо составленное мирное соглашения между Украиной и Россией позволит Путину перегруппировать свои силы и перейти в наступление.

Добавим, что ранее Трасс заявляла, что мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения в войне против Украины.

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ГерманияВладимир ПутинВойна России против Украины