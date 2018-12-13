В МИД Германии прокомментировали вопрос выплаты Польши дополнительных репараций

Фото: Хайко Маас (bmjv.de)

Дополнительных репараций Польше за годы Второй мировой войны Германия выплачивать не планирует

Правительство Германии не изменит своей позиции о выплате дополнительных репараций для Польши за годы Второй мировой войны. Об этом сказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время совместной конференции с главой дипломатии Польши Яцеком Чапутовичем, передает РБК-Украина со ссылкой на Interia.pl.

Хайко Маасу журналисты задали вопрос об ответе Германии на просьбу Польши о дополнительных военных репарации.

"Позиция федерального правительства в отношении репараций остается неизменной, и мы по-прежнему считаем, что после подписания "Договора "Два плюс четыре" (подписанного в сентябре 1990 года, - ред.) все вопросы закрыты", - ответил глава МИД Германии.

Чапутович в свою очередь также упомянул вопрос репараций, заявив, что в польском правительстве дискуссии по этой теме продолжаются.

"Сегодня мы говорили об исторических проблемах, я также вспомнил дискуссию о репарации, которая продолжается", - сказал глава польского МИД.

Он добавил, что в ходе переговоров поднял проблемы польской общины в Германии. Кроме того, стороны обсудили возможное установление памятника в Берлине польским жертвам нацистского режима.

Напомним, в сентябре 2017 году Германия отвергла требования Польши начать новые переговоры об репарации за ущерб от нацистского режима во время Второй мировой войны. Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт считает, что этот вопрос уже урегулирован в 1953 году.

Несмотря на возражения Берлина, премьер Польши Беата Шидло не отступает от позиции своего правительства относительно требований к Германии выплатить Польше новые репарации за причиненный во время Второй мировой войны ущерб. В частности Шидло назвала это "вопросом порядочности и справедливости в отношении Польши".