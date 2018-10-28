Польща вимагатиме від Німеччини нових репарацій, - Дуда

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда заявив, що не вважає питання репарацій повністю закритим

Польща планує вимагати від Німеччини виплати нових репарацій за руйнування під час Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю німецькому Bild.

Зокрема, Дуда зазначив, що не вважає повністю закритим питання про репарації.

"На мій погляд, питання про виплату репарацій ще не закрито. У польському парламенті, у сеймі, цю тему вивчає група експертів. Депутати обговорять цю тему і приймуть рішення про наші подальші кроки", - заявив він.

Окремо він звернув увагу на те, що в ході Другої світової війни Варшава була зруйнована вщент.

"Проміжні результати роботи експертної групи підтверджують, що ці втрати так і не були компенсовані. Так що це питання чесності та відповідальності", - додав Дуда.

Нагадаємо, у вересні минулого року експертна комісія польського Сейму підготувала висновок щодо можливої вимоги репарацій від Німеччини і прийшла до висновку, що такі вимоги є законними.

До цього Німеччина відкинула вимоги Польщі почати нові переговори про репарації за збитки від нацистського режиму під час Другої світової війни.