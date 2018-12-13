В МЗС Німеччини прокоментували питання виплати Польщі додаткових репарацій

Фото: Хайко Маас (bmjv.de)

Додаткових репарацій Польщі за роки Другої світової війни Німеччина виплачувати не планує

Уряд Німеччини не змінить своєї позиції щодо виплати додаткових репарацій для Польщі за роки Другої світової війни. Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час спільної конференції із главою дипломатії Польщі Яцеком Чапутовичем, передає РБК-Україна із посиланням на Interia.pl.

Хайко Маасу журналісти поставили питання щодо відповіді Німеччини на прохання Польщі про додаткові військові репарації.

"Позиція федерального уряду щодо репарацій залишається незмінною, і ми як і раніше вважаємо, що після підписання "Договору "Два плюс чотири" (підписаного у вересні 1990 року, - ред.) всі питання закриті", - відповів глава МЗС Німеччини.

Чапутовіч у свою чергу також згадав питання щодо репарацій, заявивши, що у польському уряді дискусії щодо цього тривають.

"Сьогодні ми говорили про історичні проблеми, я також згадав дискусію про репарації, яка триває", - сказав глава польського МЗС.

Він додав, що в ході переговорів порушив проблеми польської громади в Німеччині. Крім того, було обговорено можливе встановлення пам'ятника в Берліні польським жертвам нацистського режиму.

Нагадаємо, у вересні 2017 році Німеччина відкинула вимоги Польщі почати нові переговори про репарації за збитки від нацистського режиму під час Другої світової війни. Представник німецького уряду Штеффен Зайберт вважає це питання вже врегульованим в 1953 році.

Попри заперечення Берліна, прем'єр Польщі Беата Шидло не відступає від позиції свого уряду щодо вимог до Німеччини сплатити Польщі нові репарації за завдану під час Другої світової війни шкоду. Зокрема Шидло назвала це "питанням порядності та справедливості стосовно Польщі".