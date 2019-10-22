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МИД Германии призвал к разведению сил на Донбассе

Новости » Политика    22.10.2019 - 20:09
МИД Германии призвал к разведению сил на Донбассе
Фото: Хайко Маас (facebook.com-heiko.maas.98)

Разведение сил на Донбассе приведет к реализации "формулы Штайнмайера" на практике

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал стороны военного конфликта на Донбассе к перемирию и разведению сил, что откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера". Об этом говорится в сообщении МИД Германии по результатам встречи министра с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.

Отмечается, что ситуация на Донбассе была в фокусе беседы двух министров.

"Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, поскольку потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион. Германия и Франция недавно выступили за проведение встречи на высшем уровне в нормандском формате. Маас убежден, что такой саммит мог бы принести ощутимый прогресс населению", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что разведение сил на Донбассе приведет к реализации "формулы Штайнмайера" на практике.

"Поэтому сегодня он снова обратился к обеим сторонам с призывом соблюдать согласованное прекращение огня и осуществить разведение сил. Потому что только тогда "формула Штайнмайера" может быть реализована на практике, а минский процесс будет восстановлен", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ согласовали советники глав "нормандской четверки".

Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Россией.

В ОБСЕ прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера". Глава организации Георгий Церетели считает документ единственным решением реализации Минских соглашений.

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