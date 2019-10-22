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МЗС Німеччини закликав до розведення сил на Донбасі

Новини » Політика    22.10.2019 - 20:09
МЗС Німеччини закликав до розведення сил на Донбасі
Фото: Гайко Маас (facebook.com-heiko.maas.98)

Розведення сил на Донбасі призведе до реалізації "формули Штайнмайера" на практиці

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав сторони воєнного конфлікту на Донбасі до перемир'я і розведення сил, що відкриє шлях до імплементації "формули Штайнмайера". Про це йдеться в повідомленні МЗС Німеччини за результатами зустрічі міністра з литовським колегою Лінасом Линкявичюсом.

Наголошується, що ситуація на Донбасі була у фокусі бесіди двох міністрів.

"Врегулювання конфлікту залишається головним пріоритетом для Німеччини, оскільки потенційний світ матиме позитивний вплив на весь регіон. Німеччина і Франція нещодавно виступили за проведення зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі. Маас переконаний, що такий саміт міг би принести відчутний прогрес населенню", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що розведення сил на Донбасі призведе до реалізації "формули Штайнмайера" на практиці.

"Тому сьогодні він знову звернувся до обох сторін із закликом дотримуватися узгоджене припинення вогню і здійснити розведення сил. Тому що тільки тоді "формула Штайнмайера" може бути реалізована на практиці, а мінський процес буде відновлений", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представник України Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ погодили радники голів "нормандської четвірки".

Відзначимо, що, за умовами "формули Штайнмайера", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Росією.

В ОБСЄ прокоментували підписання "формули Штайнмайера". Голова організації Георгій Церетелі вважає документ єдиним рішенням реалізації Мінських угод.

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