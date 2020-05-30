В МИД Германии оценили вероятность саммита "нормандской четверки"

В Министерстве иностранных дел Германии оценили вероятность встречи в нормандском формате в ближайшее время. При этом ожидается визит украинского главы МИД Дмитрия Кулебы в Германию.

Об этом сообщает DW.

По словам официального представителя МИД Германии Марии Адебар, несколько недель назад министры иностранных дел стран "нормандской четверки" провели видеоконференцию, а в середине июня состоится еще одна. Однако, как заявила Адебар, о подготовке следующего саммита в "нормандском формате" можно будет говорить только после того, как стороны достигнут какого-либо прогресса по этим вопросам.

Она добавила, что участники видеоконференции говорили о перспективах достижения договоренности о долгосрочном прекращении огня, о дальнейшем освобождении удерживаемых лиц, создании новых КПВВ и продолжении разведения сил от линий разграничения.

При этом она подтвердила, что Германию 2 июня посетит Дмитрий Кулеба. Основными темами встречи глав украинского и немецкого внешнеполитического ведомства станут военный конфликт на Донбассе и выполнение ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча состоится после спада заболеваемости COVID-19.

В МИД РФ заявляют, что предпосылок для нормандской встречи пока нет и на этом сходятся все участники формата.