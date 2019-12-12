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МЗС Німеччини назвав неправильним сигналом висилку німецьких дипломатів з Росії

Новини » В світі     12.12.2019 - 11:37
МЗС Німеччини назвав неправильним сигналом висилку німецьких дипломатів з Росії
Ілюстративне фото (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Раніше Росія оголосила двох німецьких дипломатів персонами нон грата у відповідь на висилку співробітників російського посольства з Німеччини

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило жаль у зв'язку з рішенням Росії про висилку німецьких дипломатів і оголошення їх персонами нон грата. Про це йдеться в заяві МЗС Німеччини.

У своїй заяві німецький МЗС назвав висилку співробітників німецького посольства невиправданим і таким, що посилає невірний сигнал.

"Федеральний уряд з жалем приймає до уваги рішення російського уряду оголосити персонами нон грата двох співробітників посольства ФРН в Москві. Воно посилає невірний сигнал і є невиправданим", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 12 грудня Росія оголосила двох німецьких дипломатів персонами нон грата. Вони повинні покинути Росію протягом тижня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з висилкою з Німеччини двох співробітників російського посольства 4 грудня.

Тоді Німеччина вислала двох російських дипломатів у зв'язку з вбивством громадянина Грузії Зелімхана Хангошвили в Берліні. Генпрокуратура Німеччини зазначила, що має достатньо доказів причетності державних органів Росії або Чечні до вбивства громадянина Грузії.

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