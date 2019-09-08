В МИД Франции заявили о шансе на разрешение конфликта Украины и РФ

Обмен политзаключенными между Украиной и РФ стал шансом найти выход из сложившегося кризиса между странами. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РБК-Украина со ссылкой на радио Europe 1.

По его словам, "это шанс, открылась дверь для начала движения к урегулированию этого конфликта".

Добавим, ранее Ле Дриан заявил, что основной темой переговоров Франции и России в формате "2+2" в понедельник, 9 сентября, будет конфликт в Украине.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия активизируют усилия в нормандском формате для прогресса в реализации минских соглашений.

Кроме того, Макрон на своей странице в Тwitter отдельно отметил, что приветствует освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена пленными.

Как известно, 7 сентября, Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". В рамках обмена в Украину вернулись 24 украинских моряка, незаконно задержанных Россией в Керченском проливе, а также еще 11 политзаключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов.