Франция и Германия активизируют усилия в нормандском формате для прогресса Минска

Фото: Эммануэль Макрон (twitter.com/EmmanuelMacron)

Макрон поприветствовал освобождение Сенцова

Франция и Германия активизируют усилия в нормандском формате для прогресса в реализации минских соглашений. Об этом, комментируя обмен пленными, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Так, Макрон поприветствовал обмен пленными между Россией и Украиной, назвав его решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели.

"Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате для дальнейшего прогресса и реализации политического компонента минских соглашений", - говорится в заявлении.

Кроме того, Макрон на своей странице в Тwitter отдельно отметил, что приветствует освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена пленными.

"Мы всегда были на его стороне", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 7 сентября, Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". В рамках обмена в Украину вернулись 24 украинских моряка, незаконно задержанных Россией в Керченском проливе, а также еще 11 политзаключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обмен, заявил, что обсуждал его проведение в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и обе стороны выполнили все условия. Сам Путин проведенный обмен не комментирует.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая также является участником переговоров в нормандском формате, назвала обмен подающим надежду сигналом и отметила, что "имеет смысл и впредь всеми силами работать над реализацией минских соглашений".