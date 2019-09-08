У МЗС Франції заявили про шанс на вирішення конфлікту України і РФ

Обмін політв'язнями між Україною і РФ став шансом знайти вихід із кризи, що склалася між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає РБК-Україна з посиланням на радіо Europe 1.

За його словами, "це шанс, відчинилися двері для початку руху до врегулювання цього конфлікту".

Додамо, раніше Ле Дріан заявив, що основною темою переговорів Франції і Росії у форматі "2+2" у понеділок, 9 вересня, буде конфлікт в Україні.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та Німеччина активізують зусилля в нормандському форматі для прогресу в реалізації мінських угод.

Крім того, Макрон на своїй сторінці в Тwitter окремо відзначив, що вітає звільнення режисера Олега Сенцова в рамках обміну полоненими.

Як відомо, 7 вересня, Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі "35 до 35". В рамках обміну в Україну повернулися 24 українських моряка, незаконно затриманих Росією в Керченській протоці, а також ще 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов.