В МИД Франции анонсировали новые санкции против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что против России готовятся новые санкции. Они было согласованы с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Ле Дриан добавил, что Франция объявит о санкциях в ближайшие дни и раскроет подробности.

По словам министра, новые санкции против России необходимы, "чтобы заставить Путина положить конец безумной агрессии".

Напомним, ранее глава МИД Франции заявил, что Россия не должна рассчитывать на победу в Украине. Он призвал мировых лидеров усилить давление на РФ.

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