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В МИД Франции анонсировали новые санкции против России

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Париж, Пятница 01 апреля 2022 15:34
В МИД Франции анонсировали новые санкции против России Фото: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (twitter com le Parisien)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что против России готовятся новые санкции. Они было согласованы с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам министра, новые санкции против России необходимы, "чтобы заставить Путина положить конец безумной агрессии".

Ле Дриан добавил, что Франция объявит о санкциях в ближайшие дни и раскроет подробности.

Напомним, ранее глава МИД Франции заявил, что Россия не должна рассчитывать на победу в Украине. Он призвал мировых лидеров усилить давление на РФ.

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