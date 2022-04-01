В МИД Франции анонсировали новые санкции против России
Фото: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (twitter com le Parisien)
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что против России готовятся новые санкции. Они было согласованы с Европейским союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам министра, новые санкции против России необходимы, "чтобы заставить Путина положить конец безумной агрессии".
Ле Дриан добавил, что Франция объявит о санкциях в ближайшие дни и раскроет подробности.
Напомним, ранее глава МИД Франции заявил, что Россия не должна рассчитывать на победу в Украине. Он призвал мировых лидеров усилить давление на РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.