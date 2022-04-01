У МЗС Франції анонсували нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що проти Росії готуються нові санкції. Вони були узгоджені з Європейським союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Ле Дріан додав, що Франція оголосить про санкції найближчими днями і розкриє подробиці.

За словами міністра, нові санкції проти Росії необхідні, "щоб змусити Путіна покласти край шаленій агресії".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Франції заявив, що Росія не повинна розраховувати на перемогу в Україні. Він закликав світових лідерів посилити тиск на РФ.

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