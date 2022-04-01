Глава МИД Франции: Россия не должна надеяться на победу в Украине
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия не должна надеяться на победу в войне против Украины. Глава МИД призвал усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Россия не должна надеяться на победу. Ставки для нас стратегические", - цитирует издание заявление Ле Дриана на встрече с журналистами в Таллине.
Глава МИД добавил, что сегодня есть очень четкая цель - ни от чего не отказываться и активизировать усилия по полному прекращению огня на всей территории Украины. При этом дипломат предостерег от доверия обещаниям России о сокращении боевых действий. По его словам, судить нужно только по конкретным шагам, но "на данный момент их там нет".
Ле Дриан также повторил призывы к Европе отказаться от российских энергоносителей. "Хотя мы (в Европе - ред.) все не одинаково зависим от российских углеводородов, мы будем одинаково заинтересованы в отказе от них", - добавил дипломат.
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