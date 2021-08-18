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МИД об эвакуации украинцев из Афганистана: должны решить три задачи

Автор: Сергей Пышкин

МИД Украины рассказал, какие задачи необходимо решить, чтобы продолжить эвакуацию граждан из Афганистана. Сейчас посольства работают над этим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя МИД Олега Николенка в эфире "Украина 24".

По словам Николенка, чтобы продолжить эвакуацию украинцев с захваченной "Талибаном" территории Афганистана, необходимо решить определенные задачи, а именно:

  • организовать безопасный приезд людей в аэропорт, поскольку есть большое количество лиц, желающих попасть хоть на какой-то самолет;
  • организовать посадку украинцев на самолет;
  • получить разрешение на вылет самолета и безопасный выход из пространства Афганистана.

"Самолет сегодня утром вылетел из Украины. Сейчас он находится в Омане и готов двигаться дальше, как только будут решены вопросы, которые я только что вспомнил", - добавил Николенко.

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МИД УкраиныАфганистанТалибан