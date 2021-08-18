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МЗС про евакуацію українців з Афганістану: маємо вирішити три завдання

Автор: Сергій Пишкін

МЗС України розповіло, які задачі необхідно вирішити, аби продовжити евакуацію громадян з Афганістану. Наразі посольства працюють над цим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника МЗС Олега Ніколенка в ефірі "Україна 24".

За словами Ніколенка, аби продовжити евакуацію українців з захопленої "Талібаном" території Афганістану, необхідно розв’язати певні задачі, а саме:

  • організувати безпечний приїзд людей в аеропорт, оскільки є велика кількість осіб, які бажають потрапити хоч на якийсь літак;
  • організувати посадку українців на літак;
  • отримати дозвіл на виліт літака й безпечний вихід з простору Афганістану.

"Літак сьогодні зранку вилетів з України. Зараз він знаходиться в Омані й готовий рухатися далі, як тільки будуть вирішені питання, які я тільки що згадав", - додав Ніколенко.

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МЗСАфганистанТалібан