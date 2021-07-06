МИД Эстонии о задержании консула в России: Москва выбрала путь конфронтации

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик, консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Через полтора часа после того, как он покинул встречу, его задержали сотрудники ФСБ.

По его словам, это дело является выдумкой и необоснованным обвинением.

"Мы можем подтвердить, что это выдумка и совершенно необоснованное обвинение. С точки зрения Эстонии, этот инцидент иллюстрирует тот факт, что Россия выбрала путь конфронтации в своих отношениях вместо того, чтобы быть конструктивной и обратить вспять эту негативную тенденцию в отношениях с Европейским Союзом. Для нас это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями", - заявил Леммик.

Министерство иностранных дел осуждает задержание Лятте и называет его провокационным.

"Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Она является незаконной, провокационной и наносит ущерб отношениям со странами-членами ЕС и Европейскому Союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрососедские и конструктивные отношения с соседями", - сказал Леммик.

"Мы ожидаем, что Россия будет уважать принципы международного права в своем поведении", - добавил он.