МЗС Естонії про затримання консула в Росії: Москва обрала шлях конфронтації

За словами керівника відділу зв'язків з громадськістю Міністерства закордонних справ Естонії Аарі Леммік, консул перебував на робочій зустрічі в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті. Через півтори години після того, як він покинув зустріч, його затримали співробітники ФСБ.

За його словами, ця справа є вигадкою і необґрунтованим звинуваченням.

"Ми можемо підтвердити, що це вигадка і абсолютно необгрунтоване звинувачення. З точки зору Естонії, цей інцидент ілюструє той факт, що Росія вибрала шлях конфронтації у своїх відносинах замість того, щоб бути конструктивною і повернути назад цю негативну тенденцію у відносинах з Європейським Союзом. Для нас це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена в конструктивних відносинах зі своїми сусідами", - заявив Леммік.

Міністерство закордонних справ засуджує затримання Лятте і називає його провокаційним.

"Наша реакція полягає в тому, що ми засуджуємо дії Росії. Вона є незаконною, провокаційною і завдає шкоди відносинам з країнами-членами ЄС і Європейському Союзу в цілому. В інтересах Естонії мати добросусідські і конструктивні відносини з сусідами", - сказав Леммік.

"Ми очікуємо, що Росія буде поважати принципи міжнародного права у своїй поведінці", - додав він.