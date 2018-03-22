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В МИД допускают усиление обысков и арестов в аннексированном Крыму после нелегитимных выборов

НовостиПолитика    22.03.2018 - 10:21
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)

МИД осуждает такие действия России

В Министерстве иностранных дел Украины допускают усиление обысков и арестов в аннексированном Крыму после нелегитимных выборов президента России на полуострове. Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Незаконные обыски, аресты будут лишь усиливаться оккупантом после нелегитимных выборов в АРК. Категорически осуждаем", - написала она.

Отметим, ранее Беца зазявляла, что незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом.

Напомним, ранее крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщал, что в аннексированном Российской Федерацией (РФ) Крыму за отказ голосовать на "выборах" президента РФ увольняют крымских татар.

"Один человек рассказал мне, как уволили несколько ее знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы"!" - сообщал он.

По словам адвоката, один из уволенных работал водителем маршрутки, другой - охранником, место работы третьего Курбединов не назвал.

"Когда власть доходит до такого стыда - это давно перейденный край здравого смысла!", - отметил адвокат.

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Теги: МИД Украины, Российская Федерация, Крым
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