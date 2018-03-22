В МИД допускают усиление обысков и арестов в аннексированном Крыму после нелегитимных выборов

МИД осуждает такие действия России

В Министерстве иностранных дел Украины допускают усиление обысков и арестов в аннексированном Крыму после нелегитимных выборов президента России на полуострове. Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Незаконные обыски, аресты будут лишь усиливаться оккупантом после нелегитимных выборов в АРК. Категорически осуждаем", - написала она.

Незаконные обыски, аресты лишь усиливаться оккупантом после нелегитимных выборов в АРК. Категорически осуждаем https://t.co/mHpwqA8eEK — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 22, 2018

Отметим, ранее Беца зазявляла, что незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом.

Напомним, ранее крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщал, что в аннексированном Российской Федерацией (РФ) Крыму за отказ голосовать на "выборах" президента РФ увольняют крымских татар.

"Один человек рассказал мне, как уволили несколько ее знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы"!" - сообщал он.

По словам адвоката, один из уволенных работал водителем маршрутки, другой - охранником, место работы третьего Курбединов не назвал.

"Когда власть доходит до такого стыда - это давно перейденный край здравого смысла!", - отметил адвокат.