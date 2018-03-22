У МЗС допускають посилення обшуків та арештів в анексованому Криму після нелегітимних виборів

МЗС засуджує такі дії Росії

У Міністерстві закордонних справ України допускають посилення обшуків та арештів в анексованому Криму після нелегітимних виборів президента Росії на півострові. Про це у Twitter написала речник МЗС України Мар'яна Беца.

"Незаконні обшуки, арешти лише посилюватимуться окупантом після нелегітимних виборів в АРК. Категорично засуджуємо", - написала вона.

Незаконні обшуки, арешти лише посилюватимуться окупантом після нелегітимних виборів в АРК. Категорично засуджуємо https://t.co/mHpwqA8eEK — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 22, 2018

Зазначимо, раніше Беца зазявляла, що незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів у Росії в цілому.

Нагадаємо, раніше кримський адвокат Еміль Курбедінов повідомляв, що в анексованому Російською Федерацією (РФ) Криму за відмову голосувати на "виборах" президента РФ звільняють кримських татар.

"Одна людина розповіла мені, як звільнили кілька її знайомих кримських татар з роботи за те, що вони не пішли на "вибори"!" - повідомляв він.

За словами адвоката, один зі звільнених працював водієм маршрутки, інший - охоронцем, місце роботи третього Курбедінов не назвав.

"Коли влада доходить до такого сорому - це давно перейдений край здорового глузду!", - зазначив адвокат.