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У МЗС допускають посилення обшуків та арештів в анексованому Криму після нелегітимних виборів

НовиниПолітика    22.03.2018 - 10:21
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)

МЗС засуджує такі дії Росії

У Міністерстві закордонних справ України допускають посилення обшуків та арештів в анексованому Криму після нелегітимних виборів президента Росії на півострові. Про це у Twitter написала речник МЗС України Мар'яна Беца.

"Незаконні обшуки, арешти лише посилюватимуться окупантом після нелегітимних виборів в АРК. Категорично засуджуємо", - написала вона.

Зазначимо, раніше Беца зазявляла, що незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів у Росії в цілому. 

Нагадаємо, раніше кримський адвокат Еміль Курбедінов повідомляв, що в анексованому Російською Федерацією (РФ) Криму за відмову голосувати на "виборах" президента РФ звільняють кримських татар. 

"Одна людина розповіла мені, як звільнили кілька її знайомих кримських татар з роботи за те, що вони не пішли на "вибори"!" - повідомляв він.

За словами адвоката, один зі звільнених працював водієм маршрутки, інший - охоронцем, місце роботи третього Курбедінов не назвав. 

"Коли влада доходить до такого сорому - це давно перейдений край здорового глузду!", - зазначив адвокат.

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Теги: МЗС, Російська Федерація, Крим
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