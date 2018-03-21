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У Криму за відмову голосувати на "виборах" звільняють кримських татар, - адвокат

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 15:47
Фото: вибори президента РФ (facebook.com/CIKRussia)
Фото: вибори президента РФ (facebook.com/CIKRussia)

За словами Курбедінова, це давно перейдений край здорового глузду

В окупованому Російською Федерацією (РФ) Криму за відмову голосувати на "виборах" президента РФ звільняють кримських татар. Про це повідомив у Facebook кримський адвокат Еміль Курбедінов.

"Вчора одна людина розповіла мені, як звільнили кілька її знайомих кримських татар з роботи за те, що вони не пішли на "вибори"!" - пише він.

За словами адвоката, один зі звільнених працював водієм маршрутки, інший - охоронцем, місце роботи третього Курбедінов не назвав. 

"Коли влада доходить до такого сорому - це давно перейдений край здорового глузду!", - зазначив адвокат.

Фото: скріншот (facebook.com/emil.kurbedinov)

На коментар одного з користувачів Курбедінов відповів: "Факти надамо обов'язково. Тільки пізніше. Коли в Росії не саджатимуть за надання фактів. І ще надамо в міжнародному суді".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в ПАРЄ ініціює дебати про невизнання російських виборів в Криму.

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Теги: Крим, Крим
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