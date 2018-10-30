У МЗС Данії викликали посла Ірану

Фото: Фін Борх Андерсен (скрін відео)

У справі ймовірного теракту один чоловік заарештований

Міністерство закордонних справ Данії викликало іранського посла в Копенгагені після того, як стало відомо про підготовку іранською розвідкою теракту в Данії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС Данії.

Як повідомлялося, голова данської розвідки Фін Борх Андерсен заявив, що розвідка Ірану планувала здійснити теракт на території Данії.

На зустрічі з іранським послом політичний директор МЗС Данії від імені уряду заявив про безумовне засудження дій Тегерана. Він зазначив, що Данія розглядає подальші кроки у зв'язку з інцидентом.

"Як повідомив сьогодні голова данської Служби розвідки і безпеки, його відомство вважає, що іранська спецслужба готувала вбивство на території Данії. Це абсолютно неприйнятно. Серйозність ситуації важко описати. Це було чітко доведено іранському послу в Копенгагені", - заявив глава МЗС Данії Андерс Самуэльсен.

У справі ймовірного теракту один чоловік заарештований.

Зазначимо, влада Ірану затримали 22 людини за підозрою в причетності до теракту на військовому параді у місті Ахваз 22 вересня, в результаті якого загинули 28 людей.