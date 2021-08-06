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МИД дал рекомендации украинцам из-за лесных пожаров в Греции и Северной Македонии

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинским гражданам, находящимся в Греции и Северной Македонии. Рекомендации связаны с масштабными лесными пожарами, которые охватили эти страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.

Украинское министерство рекомендует:

  • воздержаться от посещения пораженных пожаром локаций;
  • внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;
  • неукоснительно следовать рекомендациям и предписаниям по безопасности;
  • в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту пребывания.

В случае угрозы жизни или здоровью украинцы могут обращаться в:

  • посольство Украины в Греции - +306932765606, emb_gr@mfa.gov.ua, consul_gr@mfa.gov.ua;
  • посольство Украины в Северной Македонии - +38972589639, emb_mk@mfa.gov.ua;
  • горячая линия МИД - +380442381657, cons_or@mfa.gov.ua.

Эпицентр масштабных лесных пожаров сосредоточен на севере Афин, в западной части полуострова Пелопоннес и на острове Эвбея.

Напомним, Украина отправила сотню пожарных в Грецию. Они помогут тушить лесные пожары.

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