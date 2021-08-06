МИД дал рекомендации украинцам из-за лесных пожаров в Греции и Северной Македонии

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинским гражданам, находящимся в Греции и Северной Македонии. Рекомендации связаны с масштабными лесными пожарами, которые охватили эти страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.
Украинское министерство рекомендует:
В случае угрозы жизни или здоровью украинцы могут обращаться в:
Эпицентр масштабных лесных пожаров сосредоточен на севере Афин, в западной части полуострова Пелопоннес и на острове Эвбея.
Напомним, Украина отправила сотню пожарных в Грецию. Они помогут тушить лесные пожары.