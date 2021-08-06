МЗС дало рекомендації українцям з приводу лісових пожеж в Греції та Північній Македонії

Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українським громадянам, які перебувають у Греції та Північній Македонії. Рекомендації пов'язані з масштабними лісовими пожежами, які охопили ці країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС.
Українське міністерство рекомендує:
У разі загрози життю або здоров’ю українці можуть звертатися до:
Епіцентр масштабних лісових пожеж зосереджений на півночі Афін, у західній частині півострова Пелопоннес та на острові Евбея.
Нагадаємо, Україна відправила сотню пожежників до Греції. Вони допоможуть гасити лісові пожежі.