МИД Британии подготовит санкции из-за нарушений прав человека в Беларуси

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб распорядился подготовить санкции в отношении виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Санкции подготовят в координации с Соединенными Штатами и Канадой.

Об этом сообщает Reuters.

"Учитывая мошенническую инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко, я поручил команде по санкциям FCDO подготовить санкции Магнитского против тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека", - сказал Рааб.

Напомним, 24 сентября Европейский союз заявил о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси после его вчерашней инаугурации.

Кроме того, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

Добавим, что Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко и десятка беларусских политиков.

Отметим, что вчера в Беларуси вспыхнули новые протесты в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко. Вчера правоохранители задержали более 360 человек.