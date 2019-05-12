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МИД Болгарии вызвал посла Турции по языковому вопросу


В Болгарии удивлены высказываниями о необходимости обеспечить изучение в стране турецкого языка

Министерство иностранных дел Болгарии ожидает главу турецкого диппредставительства в понедельник, 13 мая, для дачи объяснений из-за высказывания посла Турции о необходимости обеспечить изучение в стране турецкого языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу болгарского МИД.

В Болгарии удивлены высказыванием турецкого посла.

"По распоряжению вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой, посол Турции в Болгарии будет вызван в МИД в понедельник, чтобы дать объяснение своим словам, в которых он призвал болгарское государство обеспечить изучение турецкого языка как иностранного", - говорится в заявлении.

В болгарском ведомстве назвали высказывание посла "обескураживающим", поскольку болгарское правительство никогда не препятствовало свободному изучению иностранных языков, а турецкий изучается в школах наряду с английским, немецким, французским, китайским, русским и другими языками.

"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедские и партнерские отношения", - подчеркнули в МИД Болгарии.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной радой Украины "языковой закон", который, по его мнению, нарушает права венгерского меньшинства.

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