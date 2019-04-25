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Глава МИД Венгрии раскритиковал украинский "языковой закон"

Новости » Политика    25.04.2019 - 20:48
Глава МИД Венгрии раскритиковал украинский "языковой закон"
Фото: Петер Сийярто (flickr.com-eu2017ee)

Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый сегодня закон

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной радой "языковой закон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Mandiner.

По его словам, закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению президента Украины Петра Порошенко, который, по словам Сийярто, продвигал "антивенгрескую политику".

Однако он выразил надежду, что с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским "можно будет прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины".

Напомним, Зеленский прокомментировал принятие так называемого "языкового закона" и пообещал проанализировать его после инаугурации. Зеленский отметил, что в Украине следует принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот.

Как известно, сегодня Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.

Отметим, штрафы за нарушение этого закона отсрочили на 3 года.

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