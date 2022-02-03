МЗС Білорусі викликало посла України: чого хоче

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України. Йому заявили "рішучий протест через перетин кордону безпілотником".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МЗС країни .

Як заявили в МЗС, даними недружніми кроками Україна "навмисно провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу".

"3 лютого в МЗС був викликаний посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, якому заявлений рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Реакція України

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter спікер МЗС України Олег Ніколенко, це чергова провокація влади Білорусі.

"На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", - написав він.

Про що йдеться

Як повідомили в Білорусі, згаданий український БЛА нібито 24 січня незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований в повітряному просторі країни і "згодом примушений до посадки фахівцями Збройних сил".

"На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що він був запущений з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський", - заявили в МЗС Білорусі.