МЗС Білорусі прокоментувало затримання журналістів

У відомстві заявили, що ця справа не має відношення до свободи ЗМІ в Білорусі

Міністерство закордонних справ Білорусі прокоментувало затримання журналістів tut.by і БелаПАН. Про це йдеться на сайті відомства.

У відомстві закликали не шукати в справі утисків свободи слова, зазначивши, що ситуація не лежить у політичній площині.

Зазначено, що журналістів tut.by і БелаПАН затримали у справі про несанкціонований доступ до платної інформації державного агентства.

Міністерство, коментуючи затримання журналістів, заявило, що ця справа не має відношення до свободи ЗМІ в Білорусі.

"Не варто шукати якесь інше підгрунтя або підводні камені - ситуація жодним чином не лежить у політичній площині і не має жодного відношення до питань свободи ЗМІ або журналістської діяльності в Білорусі", - сказав журналістам прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Нагадаємо, 7 серпня в офісі білоруського видання Tut.by йде обшук. На допит викликані співробітники компанії. Зокрема, головний редактор Tut.by Марина Золотова, редактор відділу новин Ганна Калтигіна, черговий редактор Галина Уласик, редактор розділу "Суспільство" Уляна Бобоед, редактор ресурсу Finance.Tut.by Дмитро Бобрик, журналіст ресурсу 42.Tut.by Ганна Ермаченок.

Зазначимо, зараз відомо про сімох затриманих, а також про про арешт трьох з семи затриманих. Додамо, що в Раді Європи відреагували на затримання журналістів. Зокрема, закликали звільнити затриманих.