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В МИД Беларуси пригрозили ответом на введенные странами Балтии санкции

Минск, Понедельник 31 августа 2020 20:12
В МИД Беларуси пригрозили ответом на введенные странами Балтии санкции
Фото: Анатолий Глаз (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что попытки стран Балтии воздействовать санкциями на Беларусь приводят к обратному эффекту. При этом отметили, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что в МИД внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Он также отметил, что мнение стран-соседей имеет для Беларуси значение.

"Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование", - заявил он.

Глаз отметил, что какие-либо попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту и история Беларуси это подтверждает.

"Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает", - добавил он.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и 29 чиновников.

Ранее сообщалось, что против Беларуси готовит санкции и Евросоюз.

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