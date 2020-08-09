МИД Беларуси назвал местонахождение задержанных журналистов

Задержанным в Минске журналистам телеканала "Дождь" придется покинуть Беларусь. Они находятся в одном из РУВД столицы, осуществляются процессуальные действия с их участием.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает ТАСС.

Он отметил, что будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством.

"Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси", - сказал Глаз.

Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

Напомним, в Беларуси сегодня силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь", задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Позже стало известно, журналисты российского телеканала "Дождь" работали на выборах президента Беларуси без аккредитации.