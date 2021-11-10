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МИД Беларуси о Крыме: в реальности - это территория России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что на сегодняшний день оккупированный Крым якобы является территорией России. При этом он подчеркнул неизменность позиции Минска о принадлежности полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - сказал в интервью изданию Макей.

Министр также отметил, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой и была.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что хотел посетить Крым, который с 2014 года оккупирован Россией.

Отметим, аннексию Крыма Россией в 2014 году не признают ряд стран, включая США и ЕС. Беларусь также считает полуостров украинской территорией.

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