МИД Австрии подвергся масштабной хакерской атаке

На компьютерные сети Министерства иностранных дел Австрии в субботу, 4 января 2020 года, была совершена масштабная хакерская атака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, за хакерской атакой, которой подверглись компьютерные сети австрийского внешнеполитического ведомства, может стоять иностранное государство.

"Из-за тяжести и характера нападения нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны какого-либо государственного субъекта", - заявили в МИД.

В австрийском МИД отказались разглашать подробности хакерской атаки, а также ее последствия. Отмечается, что атака была быстро обнаружена и отражена. После отражения атаки в правительстве был создан специальный координационный комитет.

Отмечается, что в день, когда была совершена хакерская атака, в Австрии формально одобрили программу правительственной коалиции между партией "зеленых" и Австрийской народной партией.

Напомним, ранее американская корпорация Microsoft заявила, что хакерам из Северной Кореи удалось похитить из компьютерных сетей ее клиентов в США важную информацию. Microsoft в декабре подала иск в федеральный суд в штате Вирджиния в отношении двух хакеров из КНДР, получивших доступ к определенной конфиденциальной информации клиентов компании.

Кроме того, в Канаде в результате хакерской атаки на базу данных сети медицинских лабораторий LifeLabs произошла утечка данных более 15 миллионов людей.